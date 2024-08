Bruna Marquezine se derrete por João Guilherme

"O amor está no ar!" Bruna Marquezine, que antes era criticada pelo público por não postar nada sobre o namorado João Guilherme, hoje, se derrete pelo "mozão". Nas redes sociais, a atriz compartilhou a postagem do autor Fernando Meirelles opinando sobre a atuação do jovem.

Em seu perfil do Instagram, "Bru", como é conhecida entre os íntimos, repostou nos stories uma série de elogios feita para o namorado.

"João Guilherme me surpreendeu, não conhecia o trabalho. De repente, ele fez uma sequência que não acreditei. Fez uma luta sem dublê outra luta depois. Saiu do ringue, do chão, cansado, depois de três minutos de luta coreografada, e 'deu a cena' num texto só. Um ator totalmente dentro do personagem. Focado!", finalizou o autor.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o lado romântico de Bruna: "Parece ser aqueles amores leves…Que ela seja feliz", desejou um seguidor. "Ah, gente, eu acho um casal lindinho", disse outro. "Eles parecem fazer bem um ao outro. Fofos", opinou outro.

Vale lembrar que, Bruna e João assumiram o namoro, recentemente, no aniversário da atriz. Entretanto, os rumores sobre o romance começaram no início do ano, mas os dois negaram a relação várias vezes, apesar de aparecerem juntos em público.