Patrícia Abravanel chora em retorno ao SBT após morte de Silvio Santos

"De partir o coração!" A Patrícia Abravanel emocionou a todos com o seu retorno ao SBT, na última quinta-feira (29). Sem a presença do pai, Silvio Santos, a apresentadora não conseguiu segurar as lágrimas enquanto conversava com a plateia, e foi aplaudida de pé no estúdio.

"Embora o SBT não tenha religião, porque aqui você pode ser o que você quiser, a alegria do Senhor é a minha força e eu sempre começo por aqui com uma oração. Sejam todas vocês muito bem-vindas! Hoje vocês apresentam o programa junto comigo... Precisamos continuar, a gente tem que recomeçar", disse a filha de Silvio.

Na ocasião, Patrícia aproveitou o momento para fazer um pedido à plateia: "Também quero falar meus sentimentos a todos que estão aqui no estúdio há tanto tempo, com tanto carinho e tanta lealdade. Vamos em frente? Vamos fazer acontecer? Estamos juntos, né?", indagou ela.

Além disso, a herdeira chegou a comentar sobre as irmãs e como se sente. "Eu e minhas irmãs estamos firmes e fortes, mas é claro que sentimos saudades. Não quero ficar assim", disse ela, aparentemente, cabisbaixa.

Na sequência, Liminha, animador de palco, interferiu o momento de comoção para animar a colega de trabalho: "A força do auditório vai te fazer ainda mais forte", ressaltou ele. Assista ao vídeo: