Globo prepara documentário especial de 25 anos do BBB; saiba tudo

A Coluna Mariana Morais apurou que a GloboPlay deu início a produção de um documentário sobre os 25 anos do Big Brother Brasil. Diversos ex-participantes já começaram a passar por pré-entrevistas e a gravação deverá ter início ainda esse ano.

O programa tem tentado priorizar os principais ganhadores do reality durante esses anos, como Kleber Bambam, Rodrigo Cowboy, Dhomini Ferreira, Cida dos Santos, Jean Wyllys, Mara Viana, Diego Alemão, Rafinha.

Além deles, também pode-se destacar outros campeoes como, Max Porto, Marcelo Dourado, Maria Melilo, Fael, Fernanda Keulla, Vanessa Mesquita, Cézar Lima, Munique Nunes, Emilly Araújo, Gleici Damasceno, Paula Von Sperling, Thelma, Juliette, Arthur Aguiar, Amanda Meirelles e Davi Brito.

Inclusive, outros participantes que tiveram uma passagem emblemática pelo programa, também devem ser convidados. Ao que parece, a ideia é que os ex-brothers e ex-sisters façam uma espécie de linha do tempo da vida antes e após o reality show.

Contudo, a produção do documentário tem encontrado dificuldades para convocar todos os vencedores do programa, que pretende abordar a mudança de vida que os participantes tiveram após passar pelo Big Brother Brasil. O projeto audiovisual também irá falar sobre o avanço da tecnologia e da internet, no que diz respeito ao reality.