Jenny Miranda pode conseguir conviver com neto através da Justiça; entenda

Jenny Miranda ameaça levar caso com filha à Justiça - (crédito: Reprodução Internet )

"A treta só aumenta!" A Jenny Miranda surgiu no programa "Chupim", na última quinta-feira (29), e soltou o verbo após ser proibida pela filha, Bia Miranda, de visitar o neto. Durante a entrevista, a ex-A Fazenda explicou que pelo fato da criança ter o seu sangue, ela teria o direito de vê-lo.

“Existe uma lei que eu posso entrar na Justiça pra poder ver meu neto, porque eu posso, ele é meu sangue, eu tenho direitos sobre ele, eu posso ver ele. É como um pai que tem direito a ver um filho, eu tenho direito de ver o meu neto. Ela não pode proibir, ela pode não gostar”, disse ela em entrevista a Léo Dias no programa Chupim.



A ex-A Fazenda seguiu explicando o motivo de ainda não ter entrado com essa medida. "Eu só estava esperando ela terminar o resguardo para não secar leite, pra não falar que a culpa foi minha, mas pelo jeito o resguardo já quebrou bastante e agora eu posso entrar juridicamente para fazer a visitação do meu neto".

Nas redes sociais, a especialista Gabriela Garcia informou que: "Aos que tem dúvidas, a avó pode entrar na Justiça para pleitear o direito de visita aos netos. No Brasil, o Código Civil assegura que os avós, assim como outros parentes próximos, têm o direito de manter vínculos afetivos com os netos, mesmo que haja problemas no relacionamento entre os avós e os pais da criança", escreveu ela.



A advogada continuou: "Esse direito de visita dos avós está fundamentado no princípio do melhor interesse da criança, que prevalece nas decisões judiciais que envolvem menores. O objetivo é garantir que a criança tenha acesso a uma rede de afetos e vínculos familiares, incluindo a convivência com os avós, que pode ser benéfica para o seu desenvolvimento emocional e psicológico", explicou ela.