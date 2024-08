Carlinhos Maia vai aos prantos ao revelar descoberta de câncer do pai

Carlinhos Maia chora ao revelar que o pai está com câncer - (crédito: Instagram Carlinhos Maia )

"Que tristeza!" O Carlinhos Maia surgiu nas redes sociais aos prantos, na manhã desta sexta-feira (30). O influenciador desabafou sobre um momento delicado que tem vivido com o pai, Virgílio Maia. O humorista dividiu com os seguidores que o patriarca da família foi diagnosticado com câncer.

"Eita! Eu sei que muita gente não gosta de mim, e está tudo bem também, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou dividir com vocês uma coisa que está pesando muito, e já faz um tempo, estou há quase dez anos dividindo tudo da minha vida. Uma das pessoas que mais amo no mundo, a gente descobriu faz uns dias… Como eu sei que isso vai vazar de uma maneira ou outra…”, começou Carlinhos.

“Eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. Porque eu sei que… O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe tipo, sabe aquela certeza de que tipo, ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo”, completou.

A web lamentou pelas declarações e desejou força à familia: "Seu Virgílio é tão fofo, um amorzinho, estaremos em oração e já deu tudo certo", disse um usuário. "Força Carlinhos minha mãe tinha um Câncer no colo do útero com metástase e foi curada", comentou outro.

Vale ressaltar que, Virgílio e a esposa Maria Maia adotaram Carlinhos ainda nos primeiros dias de vida. A família ficou conhecida há mais de 10 anos, quando Carlinhos Maia passou a compartilhar a rotina da família na Vila Primavera, em Penedo, interior de Alagoas.