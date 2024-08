Em depressão, Simaria volta a morar com a irmã, Simone Mendes

Ao que tudo indica, Simaria teria voltado a morar com sua irmã, Simone Mendes. Isso porque a cantora estaria passando por um momento delicado de saúde e precisou ficar mais próxima a familiares para ser observada de perto.

Segundo o programa Fofocalizando (SBT), exibido nesta sexta-feira (30), Simaria teria sido diagnosticada com depressão. Por esse motivo, Simone teria pedido à irmã que passasse uma temporada na casa dela, junto com os sobrinhos. A cantora teria ficado lá por cerca de duas semanas.

Vale lembrar que as duas não fazem mais parte de uma dupla sertaneja desde agosto de 2022. O fim da parceria foi marcado por discussões públicas, além de troca de "unfollows". Atualmente, Simone segue carreira solo.

Contudo, a assessoria de Simaria nega que a artista esteja com depressão. Em nota enviada à jornalista Fábia Oliveira, o time da cantora afirmou: "Simaria está ótima, negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento [do novo projeto]".

Além disso, eles também se pronunciaram a respeito da cantora ter se mudado para casa da irmã: "Cada uma sempre teve a sua casa. Simaria segue morando no mesmo condomínio e a Simone no mesmo condomínio que morava".