Mulher foragida é presa em carro de luxo de Eduardo Costa

Eduardo Costa ficou em uma saia justa após um carro de luxo em seu nome ser apreendido, em São Paulo. Ocorre que uma mulher de 32 anos estava no carro do cantor, um Mustang, quando foi abordada e presa por policiais militares.

No entanto, o sertanejo não estava no veículo. Em nota, a assessoria do cantor ainda explicou: "O Mustang foi vendido para um de seus parceiros de trabalho, em fevereiro de 2022, mas o veículo ainda não foi transferido".

Além disso, o time de Eduardo Costa ainda acrescentou: "Este mesmo colaborador se diz surpreso com o ocorrido e irá apurar o que aconteceu". Tudo começou quando a Polícia abordou o carro quando ele passava em uma área dominada pelo tráfico de drogas.

Durante o procedimento, os agentes constataram revistaram o veículo e na verificação de documentos, descobriram que existia um mandado de prisão em aberto contra a passageira. Contudo, ainda não se sabe por qual tipo de crime a suspeita é investigada.

Vale ressaltar que a mulher foi levada para um presídio feminino e o motorista foi liberado. O caso foi registrado como captura de procurado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.