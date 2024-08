Festão de 15 anos de Rafa Justus promete parar o Brasil; saiba tudo

Acontece nesta sexta-feira (30) a festa 15 anos de Rafa Justus. A filha de Ticiane Pinheiro e Robertos Justus fez aniversário no dia 21 de julho, mas como estava viajando com a família, o evento de comemoração só acontecerá hoje, em São Paulo.

Rafa comemorará o aniversário em um hotel cinco estrelas, o JW Marriott, com a presença de 400 convidados e tudo o que tem direito. Ticiane Pinheiro revelou que a família contratou 3 mil doces para o evento, assinados pela cake designer Mariana Junqueira.

No entanto, Andrea Guimarães, responsável pela organização da mega festa ainda deu mais detalhes: "Costumamos fazer um cálculo de três a cinco doces por pessoa, então para 400 convidados deve ser em torno de dois mil quinhentos a três mil doces".

Além disso, a decoradora ainda deu outro 'spoiler': "Essa decoração vai ser inédita, a gente está usando muita tecnologia. Vai ser cinematográfica mesmo". Sobre o buffet, ela revelou: "O cardápio vai ser completo, desde variedades de saladas, carnes, opções gostosas de pratos para quem não come carne, frutos do mar, massas e risotos".

Por fim, Andrea abriu o jogo sobre o look de Rafa: "São vestidos lindos e vai ter, sim, trocas. Ela vai dançar com o pai e 15 amigas vão fazer parte do cerimonial. Mas tudo surpresa". A jovem não terá um príncipe como de costume nas tradicionais festas. No entanto, ela irá dançar com o pai, Roberto Justus, com o padrasto, César Tralli, o irmão, Ricardo Justus e com o avô, Fernando Pinheiro.