Joaquim Lopes passa por cirurgia após acidente domiciliar

"Gente!" O ator Joaquim Lopes passou por uma cirurgia após sofrer um acidente domiciliar. Ele disse que, incialmente o acidente resultou apenas em um pequeno machucado, mas acabou evoluindo para uma bursite infecciosa.

Nas redes sociais, o ator explicou como tudo aconteceu: "Esbarrei o cotovelo na mesa -- ou numa parede, sei lá --, fez um machucadinho. Vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor. Esse machucadinho acabou evoluindo para uma bursite olecraniana infectada", começou ele.

E continuou: "Eu devo ter coçado ou encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria e essa bactéria entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago. Teve um dia que eu acordei com o cotovelo inchado, muita dor, mas fui trabalhar normal. No meio do dia, uma dor inacreditável', disse.

"Vim aqui para o hospital, me internei e fui atendido pelo Dr. Cristian, que disse: 'Olha, acho que isso aí é cirúrgico. Para garantir, acho que temos que ser mais conservadores'". Joaquim disse que esperava receber uma medicação e ir embora.

Entretanto, não aconteceu: "Eu queria tomar antibiótico e ir embora, mas operei, tomei antibiótico na veia e ainda estou internado", completou. Por fim, o artista tranquilizou os fãs: "Já está tudo certo, ainda tem mais 14 dias de antibiótico pela frente", finalizou.