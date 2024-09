Lucas Guimarães sobre comparações com Gugu: "falam isso o tempo todo"

O futuro apresentador do SBT, Lucas Guimarães, foi comparado com ninguém mais e ninguém menos que, Gugu Liberato. Nas redes sociais, o marido do humorista Carlinhos Maia, falou da semelhança com o comunicador, e respondeu alguns seguidores sobre a estreia do seu programa "Eita, Lucas".

Nos stories do Instagram, o influenciador abriu uma caixinha de perguntas e respostas: "Não tem uma só vez que quando lhe vejo apresentando eu não lembre do Gugu, seu carisma é parecido", escreveu um seguidor.

Em resposta, Lucas concordou com o fã: "Ahhhh me falam isso o tempo todo. Ele é a minha maior referência na comunicação, quando o via na TV meus olhos brilhavam", respondeu ele. Vale lembrar que, Gugu Liberato foi uma grande revelação da TV brasileira, e se tornou um dos maiores apresentadores do SBT.

Em seguida, Lucas atualizou um outro seguidor que comentou sobre um possível cancelamento da atração na emissora: "Fiquei triste porquê o SBT não aprovou seu programa”, disse um fã. “Isso é mentira! Não acredite em tudo o que você ler pelo amor de Deus. Isso tá acabando com a minha saúde mental”, rebateu.

Vale ressaltar que, o “Eita, Lucas” chegou a ser anunciado no começo do ano pelo SBT, porém, não saiu do papel. A previsão de estreia era março deste ano, mas depois passou para agosto. Um novo adiamento passou o lançamento para outubro desse ano. Agora, a atração está prevista apenas para 2025, mas sem data definida.