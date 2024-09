Paulo André reata com a ex-namorada, mãe de seu filho

Nova chance! Parece que Paulo André e Thays Andreata decidiram tentar mais uma vez. Os dois já viveram um relacionamento no passado, que deu fruto ao Paulo André Jr, que tem atualmente 3 anos de idade.

Nas redes sociais, o atleta tem compartilhado registros ao lado de Thays, em Santa Catarina. Os dois estão com o filho, aproveitando as férias e celebrando o aniversário do menino. Além disso, no último domingo o ex-BBB causou burburinhos ao mostrar o "print" de uma conversa com a amada.

Contudo, durante a viagem do casal, Paulo publicou um vídeo no storie do Instagram onde ele aparece usando um dos brinquedos do parque de diversão onde eles levaram o filho. Na imagem, é possível ouvir Thays falando: "De novo, hein? Segunda vez! Amor, você tirou de letra".

Em seguida, não demorou muito para internautas apontarem a reconciliação do casal: "Meu Deus, é real. Eles estão juntos de novo". "Que alegria! Eles merecem ser felizes. Família linda". "Não tenho mais dúvidas, sempre apoiei".

Vale lembrar que os burburinhos começaram um pouco antes de Paulo André disputar as Olimpíadas 2024. Isso porque o atleta levou Thays para a viagem e ainda compartilhou uma foto ao lado dela. Além disso, em agosto, a influenciadora desejou feliz aniversário para o ex-BBB e escreveu: "Minha admiração por você é infinita. Feliz aniversário! Te amo".

