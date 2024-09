Show do Milhão voltará ao SBT sob comando de Patrícia Abravanel

Ao que tudo indica, o SBT deverá voltar a exibir o "Show do Milhão". O programa foi um dos maiores sucessos da emissora, comandado por Silvio Santos. No entanto, ele deve ganhar uma cara nova, com Patrícia Abravanel à frente dele.

No entanto, a novidade se deu após um impasse na Justiça envolvendo a emissora e a Sony Pictures, que acusou o game show de plagiar o programa "Quem Quer Ser um Milionário?". A informação foi divulgada pelo Notícias da TV.

Contudo, mesmo diante do impasse judicial, a situação foi resolvida entre as duas empresas que chegaram a um acordo. Vale ressaltar que, ao que parece, Silvio Santos teria pedido a Patrícia que apresentasse o quadro sozinha.

Além disso, para quem pensa que irá demorar muito para assistir ao novo quadro da emissora, está enganado. As gravações do programa devem ter início amanhã (03) e Patrícia Abravanel já estreia no comando da atração no próximo domingo (8).

Nas redes sociais, internautas comemoraram a novidade: "Melhor programa. Tomara que seja no sábado à noite". "Patrícia é boa, mas o Celso mil vezes para esse programa". "Se ela tivesse um programa mais parecido com a Oprah, acho que faria mais sentido. Assim como o Celso não é o Gugu, a Patrícia não é o Silvio".