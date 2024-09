Lima Duarte consegue postar no X após bloqueios e intriga web

Lima Duarte intrigou fãs no último domingo (01/09). Isso porque o ator compartilhou um registro no X, antigo twitter. Acontece que a plataforma está bloqueada no Brasil, por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

O artista publicou uma selfie ao lado de um pé de jabuticaba e escreveu: "Aceitam uma jabuticaba? Um ótimo domingo para todos". No entanto, internautas estranharam a publicação e questionaram sobre como Lima tinha conseguido usar o X.

Nos comentários da web, algumas pessoas escreveram: "Lima, qual VPN você está usando?" "Ué, como conseguiu acessar o twitter?" "Cadê a multa dele, Alexandre???" "A Polícia Federal indo cobrar R$ 50 mil de multa e batendo na porta do Lima porque ele postou uma fotinha ao lado da jabuticabeira".

Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes intimou o empresário Elon Musk, proprietário do X, para que fosse nomeado um representante legal da plataforma no Brasil, sob pena de suspensão da rede social. No entanto, a ação não aconteceu.



Por conta disso, a rede social foi bloqueada e o magistrado intimou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as empresas que prestam serviços de internet no país, para que todas suspendessem o acesso à plataforma. Contudo, alguns internautas têm conseguido burlar o sistema para acessar a página.