Thais Carla processa Danilo Gentili por gordofobia

Thaís Carla decidiu acionar a Justiça mais uma vez contra Danilo Gentili. A cantora está processando o humorista por gordofobia. Contudo, essa é a segunda vez que a artista move uma ação contra o funcionário do SBT.

A informação foi divulgada pelo F5, da Folha de São Paulo. No processo que corre no Tribunal de Justiça da Bahia, Thaís Carla pede que Danilo se retrate publicamente, através das redes sociais e também pague uma indenização de R$ 15 mil.

Tudo começou quando o humorista compartilhou fotos e vídeos da dançarina, no X, antigo twitter. A publicação foi acompanhada de uma piada e após a postagem, a artista recebeu uma enxurrada de ataques ofensivos na web.

Contudo, o processo ainda aguarda uma previsão de julgamento. Vale ressaltar que os advogados das partes envolvidas, participaram de uma audiência de conciliação recentemente para tentar buscar um acordo.

No entanto, a defesa de Danilo e Thais Carla ainda não conseguiram entrar em um consenso. Além disso, é importante lembrar que em 2022, a artista chegou a conseguir uma liminar na Justiça, que ordena com que o humorista removesse todas as imagens da dançarina que havia compartilhado em suas redes sociais.