Cheia de processos, Antônia Fontenelle consegue green card nos EUA

Condenada no processo movido por Klara Castanho, Antônia Fontenelle tem conquista inédita e impressiona internautas. A apresentadora teve o visto americano aprovado para permanência nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois. Além disso, um fato curioso é que a loira já havia feito uma declaração polêmica, em seu canal no YouTube, o "Na Lata". Fontenelle revelou que havia se mudado para Las Vegas com intuito de não ser incomodada pela Justiça brasileira.

No entanto, Antônia precisará cumprir pena de três anos e três meses em regime semiaberto no Brasil. Isso porque em 2022, a apresentadora revelou que Klara Castanho havia engravidado e doado o bebê para a doação.

Contudo, a exposição sem autorização da vida particular da atriz, deu início ao processo judicial. Ocorre que Klara foi atacada nas redes sociais após a notícia ser veiculada e foi forçada a se pronunciar. A artista então contou que o bebê que gerou e doou, era fruto de um estupro.

Além disso, a apresentadora chegou a se pronunciar sobre a audiência no processo com Klara: "A mesma juíza não só me condenou, mas como me 'esculhambou' na audiência. A audiência não foi gravada. A juíza mandou pedir essas caixas de som, tipo da JBL, para colocar no centro da mesa para ouvir o meu áudio. E ela colocou bem alto: 'esta voz é sua?'. Eu ia dizer: 'não, era de uma mulher indignada'. Ela não me deixou falar, não me deixou responder, ela disse 'só me diz sim, ou não'".