Deolane Bezerra é presa em operação da polícia em Recife

A Dra. Deolane Bezerra foi presa, na manhã desta quarta-feira (4), em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A influenciadora é acusada de envolvimento em uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Nas redes sociais, Danielle Bezerra, irmã de Deolane, confirmou a prisão da influenciadora e também de sua mãe, Solange Bezerra. Nos stories, ela afirmou que a família está sendo perseguida mais uma vez e que vão provar a inocência.

"Nós temos uma vida pública, e temos um compromisso com vocês, nossos seguidores. Mais uma vez venho aqui, com a minha cara a bater, falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha pra dizer eu disse aqui. Não temos vergonha e não devemos nada", exclamou ela.

A prisão ocorreu em Boa Viagem, Recife, e foi confirmada pela Polícia Civil, que a encaminhou ao Depatri, em Afogados. A operação busca inibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, resultado de uma investigação iniciada em abril do ano passado.

Vale ressaltar que, ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema. Cerca de 170 agentes participam da ação.