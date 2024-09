Irmã de Deolane Bezerra se pronuncia após prisão da advogada

A irmã da Dra. Deolane, Dayanne Bezerra, se pronunciou, na manhã desta quarta-feira (4), após a influenciadora e a mãe, Solange Bezerra, serem presas em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. Mãe e filha foram acusadas de envolvimento em uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

"Nós temos uma vida pública e temos um compromisso com vocês, nossos seguidores. E antes que se espalhe mentiras que a minha família está sofrendo, eu mesma venho aqui para explicar o acontecido. Hoje, pela manhã, a Polícia Civil do estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe, Solange Alves", iniciou.

"A Polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do estado do Pernambuco também foram a casa da minha irmã, aqui em São Paulo, e apreenderam alguns objetos de valor, dentre eles relógios e dinheiro", disse ela.

E continuou: "Eu venho aqui falar para vocês que até o momento o que sabemos sobre isso é que é um processo relacionado a empresa Esporte da Sorte. Não sabemos o real motivo disso. Mas sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão, e, até onde sei, uma empresa idônea", explicou.

Dayanne Bezerra afirma que família sofre perseguição

A advogada frisou que as prisões seriam uma perseguição à família. "Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez venho aqui, com a minha cara a bater, falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha pra dizer eu disse aqui. Não temos vergonha e não devemos nada."

Por fim, irmã de Deolane também completou falando que internet e televisão não é "terra sem lei", e que "todo mundo que estiver passando notícias com inverdades sem nem saber o teor do processo", elas irão processar "um por um."

Prisão Deolane Bezerra

A Dra. Deolane Bezerra foi presa, na manhã desta quarta-feira (4), em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A influenciadora é acusada de envolvimento em uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A prisão ocorreu em Boa Viagem, Recife, e foi confirmada pela Polícia Civil, que a encaminhou ao Depatri, em Afogados. A operação busca inibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, resultado de uma investigação iniciada em abril do ano passado.