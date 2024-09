Bárbara Evans desabafa após ter sido desprezada por Virginia Fonseca

Bárbara Evans desabafa sobre relação com Virginia - (crédito: Instagram Bárbara/Virginia)

A influenciadora Bárbara Evans desabafou nas redes sociais após se sentir desprezada pela apresentadora Virginia Fonseca. Em seu perfil do Instagram, a beldade respondeu alguns seguidores sobre a sua relação com a nora do cantor Leonardo.

Questionada sobre Virginia, Bárbara não hesitou e respondeu: “Virginia, eu gosto dela, gosto do trabalho, gosto das filhas, gosto dela. É, tem mais coisas em paralelo que eu não vou falar. Sei lá, às vezes ela não foi com a minha cara”, disse ela em um primeiro momento.

“Várias vezes eu já tentei ajudar ela em ocasiões que ela fala das coisas, aí eu mando mensagem, ela lê e não responde. Enfim, às vezes ela não foi com a minha cara, mas eu gosto muito dela. Ela é uma mãe batalhadora, que conquistou tudo, gosto muito dela, mas tem isso que ela não gosta de mim”, disse ela.

Entretanto, pouco tempo depois, o vídeo foi aparentemente removido dos perfis de Bárbara. A exclusão deixou alguns fãs intrigados sobre o motivo por trás da decisão, gerando ainda mais comentários sobre as duas influenciadoras.

"Virginia não gosta de ter amigas... A verdade é essa", comentou uma internauta. "Virginia não tem um dia de paz...", defendeu outra. "Mas ela não falou nenhuma mentira. O ciclo de amizade dela é apenas a família. Único amigo que vive na casa dela é o Lucas, de resto família.", observou outra.