Andressa Urach fala sobre problema de fala após bifurcação da língua

A Andressa Urach surgiu nas redes sociais para se pronunciar a respeito de notícias divulgadas sobre problemas na sua fala. A atriz pornô explicou o motivo de não estar conseguindo falar e afirmou que a dificuldade não tem relação com o procedimento de bifurcação na língua.

"Gente, eu vi que está saindo várias notícias que eu não estou conseguindo falar por causa da bifurcação da língua. Na verdade, não é! Eu operei o nariz faz uma semana. Eu tirei toda a carne esponjosa da região. Então, não estou conseguindo respirar pelo nariz", iniciou ela.

Andressa ainda revelou que além do nariz retirou as amígdalas: "E tirei as amígdalas, que também dificulta a minha fala. Então não tem nada a ver com a bifurcação. Esses sites estão divulgando notícia fake", finalizou ela.

Vale lembrar que, Andressa Urach chocou a web ao realizar uma cirurgia de bifurcação da língua. Para ficar com o órgão dividido em duas partes, a criadora de conteúdo adulto desembolsou cerca de R$ 1.350 no procedimento estético.

Após a língua, Urach continuou realizando mudanças pelo corpo. A influenciadora chegou perfurar o corpo 11 vezes: "Quando eu tinha 11 anos, não tinha condições de colocar um piercing na sobrancelha, então resolvi fazer sozinha em casa com uma agulha e uma borracha de colégio", contou ela.