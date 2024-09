Irmã de Deolane surge arrasada nas redes e preocupa fãs

A luta para tentar provar a inocência da mãe, Solange, e a irmã, Deolane Bezerra, parece que está abalando o emocional da Dra. Dayanne Bezerra. Nas redes sociais, a advogada desabafou sobre os acontecimentos dos últimos dias e disse não desejar o que está passando nem para o seu pior inimigo.

"Abalada, destruída, eu estou morta por dentro. Nunca senti tanta dor na alma e no meu peito, não desejo isso nem ao meu pior inimigo. Mas eu sei que a nossa vitória vai ser tão linda que muitos não vão acreditar. Deus tem os seus e algo grande está por vir", escreveu ela.

Vale lembrar que, Deolane teve a prisão domiciliar revogada, na última terça-feira (10), por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo judiciário. A influenciadora chegou às 13h ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão e no local foi informada da revogação da decisão.

Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas, na última quarta-feira (4), em decorrência de uma operação que investiga lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. Nas redes sociais os internautas comentaram sobre o desabafo de Dayanne.

"Imagina se a justiça fosse assim pra todos? Não ia ter deboche com a cara de ninguém, não ia ter ostentação seria uma maravilha", comentou um usuário. "eu espero do fundo do coração que vocês nunca tenham que passar por isso", disse outro.