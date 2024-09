Chegada do caçula de Zé Felipe e Virginia gera climão na família - (crédito: Instagram Virginia )

A chegada do pequeno José Leonardo foi um rebuliço na web e um verdadeiro ponto de encontro entre os familiares de Virginia Fonseca e Zé Felipe. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, nem todo mundo foi incluído na lista dos convidados que estiveram no hospital para conhecer o bebê.

Segundo fontes próximas à jornalista, um dos filhos de Leonardo, Matheus Vargas, não ficou sabendo do dia em que o menino nasceria, também não foi chamado para a maternidade e ainda não viu o bebê pessoalmente.

Inclusive, ele ficou sabendo da novidade pelas redes sociais. O nascimento de José Leonardo, terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, aconteceu, no último domingo (8), e um andar da maternidade foi todo preparado para a recepção do caçulinha do casal.

Dentre os convidados, o cantor sertanejo e avô da criança, Leonardo, marcou presença ao lado da esposa Poliana, mãe de Zé Felipe. Quem também já conheceu o pequeno e compartilhou todos os detalhes da recepção foi o influenciador Lucas Guedez.

Lucas mostrou o tratamento oferecido pelos pais de José Leonardo, com direito a um bufê repleto de opções de doces e salgados. "Ela não brinca, ela não sabe brincar! Olha isso aqui, tudo bordadinho em J.L.", exibiu ele.