Deolane Bezerra divide presídio com detenta acusada de canibalismo

A Dra. Deolane Bezerra voltou a ser presa, após ter descumprido as regras do habeas corpus, na última terça-feira (10). A influenciadora foi levada para a Colônia Penal feminina de Buíque, a 300 quilômetros de Recife, em Pernambuco.

Longe da mãe, Solange Bezerra, que também está presa, a advogada vai dividir o presídio com superlotação de detentas. A unidade prisional também abriga duas mulheres condenadas por matar e vender carne humana dentro de empadas.

De acordo com o jornal "O Globo", o presídio, que pode acolher até 107 presos, está superlotado com pouco mais que o dobro da capacidade. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualmente a CPFB tem 228 mulheres presas, sendo quatro delas gestantes.

A informação chocou a web que comentou sobre o fato: "O tanto de abuso de autoridade que isso tá tendo", escreveu um usuário. "Nossa, essa história aí é pesadíssima", comentou outro. "Parece filme de terror. Deus o livre", opinou outro.

Para quem não acompanhou, Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas, na última quarta-feira (4), em decorrência de uma operação que investiga lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. A influenciadora chegou a ser solta para cumprir prisão domiciliar, por ter uma filha menor de 12 anos.