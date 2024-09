Jojo Todynho desabafa após encontrar balas de fuzil na sua casa

Jojo Todynho deixou os fãs preocupados nesta terça-feira (10), ao revelar que encontrou projéteis de fuzil no quintal da sua casa. Ocorre que a cantora mora próximo a uma comunidade localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.



O relato foi feito através das redes sociais. "Gente, bala tá voando, muito tiro”, começou. Em seguida, Jojo acrescentou: “Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão".



Além disso, Jojo Todynho explicou aos seguidores que mora próximo a duas comunidades conhecidas como Santa Maria e Teixeiras. Os locais são alvo de confrontos com frequência por conta da disputa de território entre milicianos e traficantes.



No entanto, a influenciadora explicou: "Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado, tá? E quando não é isso, a bala come no Jordão. ‘Por que você não foi morar na Barra?’ (Outro bairro da cidade). Não gosto, gosto de morar aqui!”



Por fim, Jojo disse: “Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal, fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?"

