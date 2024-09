Boninho deixa Globo após 40 anos e faz desabafo

Boninho deixou os fãs surpresos ao anunciar o fim do seu contrato com a TV Globo. O comunicador usou as redes sociais para revelar que decidiu seguir novos rumos profissionais, após 40 anos de trabalho na emissora.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br