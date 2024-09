Thais Fersoza rebate internauta após ser acusada de desprezar Michel Teló

Thais Fersoza parece ter ficado sem paciência após receber críticas de seguidores. A esposa de Michel Teló foi acusada de "excluir" o sertanejo de suas publicações e usou as redes sociais para rebater a alfinetada de uma seguidora.

A atriz compartilhou um carrossel de fotos no Instagram, onde aparece ao lado do cantor, curtindo uma praia no Rio de Janeiro e escreveu: "Carioca da gema! Nasci no RJ e quando tinha 11 meses fui morar em Campinas (SP), passei a infância no Taquaral!".

Em seguida, na legenda, Thais ainda explicou: "Quando voltei para o RJ, já tinha quase 5 anos e falava 'porrrrrrta' (quem diria que anos depois ia encontrar um marido que fala assim e que é apaixonado pelo RJ!). Depois de alguns anos, voltei a falar “carioques", meio 'mixxxxturado', um pouco RJ, um pouco SP e por isso até hoje algumas pessoas acham que sou mineira… ou não sabem que sou carioca".

No entanto, uma seguidora comentou: "Por que sempre exclui ele nos seus stories? Milagre! Fez uma postagem com ele". Contudo, a esposa de Michél Teló parece não ter gostado nada do tom do comentário da internauta.

Por conta disso, Thais Fersoza rebateu: "Nossa! Que chato isso. Que bobeira desnecessária". Entretanto, ela não falou nada em específico a respeito da acusação da seguidora. Michel Teló e a atriz estão juntos desde 2012 e são pais de Melinda, de 7 anos, e Teodoro, de 6.