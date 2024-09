Saiba quem irá substituir boninho na Globo

Após Boninho anunciar que não faz mais parte da TV Globo, muitos internautas questionaram sobre qual seria o futuro do Big Brother Brasil sem o diretor, já que a próxima edição está bem próxima para estrear.

No entanto, já se sabe quem é o nome cotado para fazer a substituição de Boninho, trata-se de Rodrigo Dourado, que já está à frente da direção geral do BBB há dez anos e, há cinco, cuida da direção artística do reality da Globo. Ele agora ficará responsável pelos programas Estrela da Casa, Big Brother, e será o novo diretor de Gênero Reality.