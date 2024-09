Gracyanne faz pole dance na chuva e se estabaca no chão

Gracyanne Barbosa compartilhou com os seguidores uma cena inusitada. A influenciadora fitness publicou um vídeo onde aparece fazendo pole dance na chuva. No entanto, ela perde o equilíbrio e cai de bumbum no chão.

Nas imagens é possível ver que a ex-mulher de Belo se assusta. Ela tenta segurar a barra de ferro, mas não consegue. Na legenda, Gracyanne ainda escreveu: "TBT de uma chuvinha maravilhosa, que cairia muito bem agora para aliviar esse calor e ajudar nas queimadas, né?"

Além disso, a musa fitness disse: "E o final? Nota: dó". Em seguida, Gracyanne ainda questionou os seguidores: "Quem assistiu até o final? Queda amortecida", brincou fazendo referência ao tamanho dos glúteos.

O registro arrancou risadas dos internautas, que escreveram: "Foi o que eu pensei. Queda amortecida com sucesso". "Até a queda foi bonita". "Mas, gente! Esse popozão amorteceu tudo". "Gente, ficou espetacular essa cena".

No entanto, outros ainda disseram: "Quando penso que ela não consegue se superar, vejo mais um vídeo lindo dela". "Está aí, a importância de malharmos superiores" "Eita, não esperava que a Gra iria cair. Maravilhosa até caindo".