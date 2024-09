Pablo Marçal recebe grave diagnóstico após cadeirada de Datena

O candidato Pablo Marçal precisou ser levado às pressas ao hospital após ser atingido por uma cadeirada de seu concorrente José Luiz Datena. O polítco foi hospitalizado e se encontra em observação no hospital Sírio Libanês. Os médicos confirmaram uma pequena fratura no sexto arco costal de Marçal.

Em nota oficial, a equipe do candidato a prefeito de São Paulo afirmou que o político foi covardemente agredido, e decorrente à agressão precisou sair do debate às pressas, em uma ambulância, para receber cuidados médicos.

Na mesma rede social, a equipe de Pablo Marçal publicou um vídeo que compara a agressão sofrida pelo candidato com dois atentados que aconteceram com candidatos no Brasil (Bolsonaro), e nos Estados Unidos (Donald Trump).

A agressão aconteceu durante o debate da TV Cultura, no último domingo (15), que reuniu os candidatos à Prefeitura de São Paulo. José Luiz Datena (PSDB) se descontrolou após Marçal (PRTB) fazer uma série de provocações verbais e acabou atirando uma cadeira contra o adversário.

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre o episódio: "até que ponto, a pessoa faz ao próximo por causa de políticas? Misericórdia Senhor", comentou um usuário. "É uma pena o Datena ter percebido que não tem chance de ganhar e ter caído na provocação", opinou outro.