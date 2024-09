Pablo Marçal faz chacota de Datena após ser agredido

O último debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo deu o que falar. Após receber um cadeirada do adversário Datena, Pablo Marçal surgiu nas redes sociais, ainda hospitalizado, respondendo a alguns dos seus seguidores. Em um dos stories, o político chegou a fazer chacota com Datena.

Na pergunta, o seguidor escreveu: "Parabéns por não ter revidado, isso provou mais ainda que você é digno de ser prefeito de SP". Em resposta, Marçal brincou: "Eu jamais agrediria um idoso. Eu tenho controle emocional. Aguento tudo. Trabalho para servir o povo! É uma missão né, tem aguentar tudo... Gente cuspindo, ameaça, cadeirada... Estou firme! Faz o L, aí", ironizou o empresário.

Ainda nas redes sociais de Pablo Marçal, a equipe do candidato publicou um vídeo que compara a agressão sofrida pelo candidato com dois atentados que aconteceram com candidatos no Brasil (Bolsonaro), e nos Estados Unidos (Donald Trump).

A agressão aconteceu durante o debate da TV Cultura, no último domingo (15), que reuniu os candidatos à Prefeitura de São Paulo. José Luiz Datena (PSDB) se descontrolou após Marçal (PRTB) fazer uma série de provocações verbais e acabou atirando uma cadeira contra o adversário.

Antes disso, Pablo Marçal teria feito uma pergunta para Datena. O candidato do PRTB questionou ao apresentador quando ele pararia com a "palhaçada" e desistiria da candidatura. Além disso, ele havia citado uma denúncia de assédio sexual contra Datena.