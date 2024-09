Ex-marido de Ana Hickmann se revolta com noivado da apresentadora

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, ficou revoltado com a apresentadora e ex-mulher. O empresário usou as redes sociais para debochar da festa de noivado dela com o chef de cozinha, Edu Guedes. Ele ainda criticou os gastos excessivos com o evento e desabafou em seu Instagram.

No entanto, a cerimônia foi realizada, no último sábado (14), e reservada para apenas 50 convidados, na fazenda do cozinheiro, em Araras, em São Paulo. Dentre as reclamações, Alexandre expressou profunda indignação com sua situação financeira.

"Venho aqui externar para vocês a minha mais profunda indignação com a situação que eu me encontro", iniciou Alexandre. A outra parte, [Ana Hickmann] na qual eu fui 25 anos [casado]… acabou de celebrar a vida no fim de semana com um grande noivado", disse.

Em seguida, Alexandre aproveitou para alfinetar a contratada da Record enquanto espera uma decisão judicial: "E a parte daqui fica como? De 25 anos de trabalho? Na lata do lixo da justiça? A justiça não olha para o Alexandre Correa?", indagou.

E continuou: "A justiça tem raiva de Alexandre Correa? Até quando eu vou precisar ficar aqui agonizando por dinheiro, enquanto eu vejo a minha sócia [Ana Hickmann] torrando dinheiro? Vamos lá gente, como fica?", disparou ele.