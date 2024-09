Influenciador Matheuzinho lamenta morte da filha de 2 anos: "pesadelo"

O digital influencer, Matheuszinho, usou as redes sociais, na última segunda-feira (16), para desabafar sobre a morte da filha, Maitê, de 2 anos. Em seu perfil do Instagram, o influenciador emocionou os seus mais de 200 mil seguidores com as declarações sobre a tragédia e um carrossel de fotos da pequena.

"Não consigo entender por que Deus fez isso comigo. Procuro respostas, mas não encontro. Minha filha só tinha 2 anos, é complicado entender o propósito de Deus. Vou carregar isso para o resto da minha vida!", começou ele.

E continuou: "Talvez um dia eu encontre uma resposta, mas, por enquanto, estou vivendo um pesadelo infinito. É difícil voltar a sorrir sabendo que falta parte de mim. Só peço que Deus me dê forças. Agradeço a todos que me enviaram mensagem."

Por fim, Mathueszinho explicou o motivo da sua ausência nas redes sociais e deu um último adeus à filha: "Não tenho ânimo para ficar aqui no Instagram. Ainda estou tentando me recuperar! Te amo, Maitê. Nunca vou esquecer de você, minha filha", completou ele.

De acordo com informações que circulam na web, a tragédia ocorreu quando a filha caçula de Matheuzinho se afogou na piscina da casa onde a família estava reunida. Apesar dos esforços para resgatá-la, a menina não resistiu ao afogamento.