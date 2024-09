Atriz de Emily in Paris fala português fluente e ama Banda Eva

Philippine Leroy-Beaulieu , que interpreta a Sylvie, na série Emily in Paris, surpreendeu fãs brasileiros ao revelar que sabe falar português. A atriz francesa revelou inclusive, durante entrevista , que já até morou no Brasil.

No entanto, a intérprete de Sylvie contou, em entrevista a “Splash”, do Uol: "Passei muito tempo no Brasil nos anos 1990. Primeiro fiquei três meses, depois seis meses, dois meses. Continuei indo e voltando”.“Tenho tantas memórias lindas no Brasil. Não é só sobre caipirinha e dança. É sobre as pessoas”.



Contudo, Philippine ainda revelou que era fã da cantora Ivete Sangalo: “Dançava ouvindo suas músicas. Teria amado dançar com ela”. A artista também gostava da Banda Eva: “Era o momento da Banda Eva. Eu era tão louca por eles".



Além disso, em um bate-papo com a “Adoro Cinema”, Philippine foi questionada se achava uma boa ideia gravar uma temporada da série no Brasil. A atriz pareceu se animar, mas disse: “Não sei se a Lily Collins (protagonista) aguentaria, ela é muito certinha”.



Por fim, em outro momento, a atriz francesa foi questionada sobre quais seriam os looks de uma temporada no Brasil. Beaulieu então respondeu: “Para mim, só maiô”.