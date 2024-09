Virginia é questionada sobre o filho e dá fora em fã: "tô exausta"

Virgínia Fonseca perdeu a paciência com uma seguidora, nesta terça-feira (17), enquanto fazia uma live no Instagram. Ao ser questionada sobre onde estaria seu filho mais novo, José Leonardo, a influenciadora deu uma resposta incisiva.

Durante o ao vivo, a esposa de Zé Felipe respondeu: "O meu filho, graças a Deus, está dormindo no berço. E o seu? Chata!". Em seguida, Virgínia Fonseca ainda desabafou e completou: "Juro, eu estou sem paciência. Estou exausta"

Além disso, a influenciadora disse: "Quem conhece uma mãe sabe, mães ficam exaustas". Vale lembrar que José Leonardo nasceu no dia 08 deste mês. Além dele, Virgínia e Zé Felipe, são pais de Maria Flor e Maria Alice.



Nas redes sociais, internautas apoiaram a resposta da influenciadora: "Errada não está. "Ô povinho pra cuidar da vida dos outros. Amo mães/pessoas verdadeiras. Maternidade não é fácil e nem são flores como floreiam por aí". "Toda resposta grossa de artista para "fã" é pouco. Artista não é membro da família de fã, não há intimidade, a turma confunde muito".

No entanto, outros ainda escreveram: "As vezes a fã perguntou sem maldade. Virgínia foi muito grossa". "Ué, mas se os filhos peidam, ela mostra. Põe as filhas mais velhas pra "vender" os produtos nos stories e está achando ruim que o povo pergunte". "Se ela fica exausta, imagina a babá" "Vem na internet toda desarrumada, com ignorância e que ser influência ainda".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FoFoca em Foco (@fofoqueirinho_no_foco)