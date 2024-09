Sophie Charlotte dá fora em repórter após pergunta indelicada

Sophie Charlotte ficou incomodada durante uma entrevista ao SBT e deu uma resposta curta e grossa ao repórter da emissora. Isso porque, durante o bate-papo, a atriz não gostou de ser questionada sobre como deveria acontecer um beijo técnico.

O comunicador perguntou a Sophie: "Beijo técnico, tem ou não tem que ter língua?" No entanto, a artista rebateu: "Ai, amor. É tão deselegante essa sua pergunta". Em seguida, o repórter tenta se explicar e revelar o motivo da pergunta, mas a atriz não o deixa completar a frase.

No entanto, Charlotte acrescenta: "Deixa eu terminar de responder. Existem várias técnicas, várias atores tem seus métodos, cada projeto é de um jeito. Não tem uma pedra fundamental. A gente trabalha com arte, com interpretação de personagens".

Além disso, a atual namorada de Xamã ainda disse: "Então, não tem que definir esse tipo de coisa. Acho que é uma pergunta meio, sei lá, que reduz muito o trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho para entregar para o público uma história coerente".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Gente, o que que custa o cara ter curiosidade? Achei ela bem grossa!" "Desnecessária foi a resposta dela. Ele não tem conhecimento técnico e está fazendo uma simples pergunta". "Era só explicar como explicou depois, só que sem mimimi".