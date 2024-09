Alicia X descobre que o ex que a traiu está em A Fazenda e fica indignada

Alicia X usou as redes sociais para compartilhar com os fãs sua indignação ao ver que seu ex-companheiro, Cauê Fantin, por quem foi traída, está no paiol de "A Fazenda 16", para disputar uma das 4 vagas no elenco principal do programa.

No vídeo compartilhado pela ex-peoa, ela revela inclusive uma possível coincidência. Ocorre que Alicia lançou uma música há alguns dias atrás falando sobre a traição. Isso porque Cauê teria traído a cantora enquanto ela estava confinada em "A Fazenda 15".

A ex-Fazenda disse: "Gente, não é possível. Depois de um ano de tudo o que aconteceu, de muita terapia. Aconteceu a traição do meu ex, que era o Cauê, junto com a minha assessora. Simplesmente, eu fiz uma música, mas eu fiz há muito tempo e não tinha lançado até hoje. Eu lancei faz uns 3 dias, nem postei nos stories ainda, só postei no meu grupo de fãs, que é a galera que sempre me acompanha".

Além disso, Alicia revelou: "E hoje meu ex está na Fazenda, acabou de entrar. E eu fico arrepiada. Tipo assim, por acaso, interligação dos fatos, magia, astrologia. O que é. o que está acontecendo? Essa vida é louca, quando acho que sei de alguma coisa, não sei de nada".

Por fim, a cantora acrescentou: "E agora, a cereja do bolo: ano passado eu entrei no Fazenda, no Paiol, junto com a Nadja [Pessoa], a mondra. E esse ano, o ex da Nadja também está lá, gente. É De Férias com o Ex essa p*rra?"