Lidi Lisboa detona Jojo Todynho: "se faz, pra conquistar o que quer"

Após ser criticada por Lucas Souza e Erika Hilton, agora Jojo Todynho também recebeu alfinetada de Lidi Lisboa. A atriz, que ficou confinada com a cantora no reality 'A Fazenda 12' usou as redes sociais para debochar de Jojo.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Lidi começa: "Gente, eu tô achando muito engraçado tudo isso. No fundo, eu acho triste. Mas, é uma traidora, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei qual é o do espanto, porque ela sempre falou barbaridades dentro daquela Fazenda".

Além disso, a atriz continuou: "Pode ser que, de repente, ela não tivesse ganho o programa, pelas coisas que foram omitidas, não é? Então, não sei qual é a surpresa. Cada um escolhe. Então assim, realmente, é like, todo mundo dá palco, e é isso".

No entanto, a ex-Fazenda ainda acrescentou: "Lado bom tem, lado ruim tem. O lado bom é lá no fundo, porque o lado ruim está transbordando. A vida é feita de escolhas, a gente escolhe desde a hora que a gente levanta da cama".

Por fim, Erika disse: "O negócio é que às vezes as pessoas omitem. Não deixam transparecer outras coisas, fazem uma outra coisa pra conseguir tal coisa. Depois que consegue, meu amor, se a pessoa está destemperamentada, ela chuta o balde. E é o que está acontecendo! Palmas! Vamos lá! E o dinheirinho dela, só no cofrinho. E é isso, Brasil!"