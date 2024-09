Anitta revela qual fofoca mais absurda que já inventaram sobre sua vida

"Gente!" A Anitta arrancou sinceras gargalhadas da plateia, que assistia a cantora, durante a sua participação a um programa internacional. Questionada sobre qual fofoca mais absurda já inventaram sobre a sua vida, a artista respondeu da melhor forma: debochando.

A história foi contada em espanhol, mas além dos gringos, os brasileiros se divertiram. Anitta bem humorada brincou com a situação: "Qual o rumor mais maluco e mais forte que você já escutou sobre você?", questionou a apresentadora.

Na ocasião, Anitta respondeu: "Que vendi a minha alma para o diabo, para ter sucesso!", respondeu ela arrancando sinceras gargalhadas da plateia. E continuou: "Ah se eu vendi, vendi muito barato. Porque tenho que trabalhar muito", brincou ela.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações: "Vende a minha mana, vende a minha... Aguento essa vida de CLT não, nem dinheiro para o remédio tive", disse um usuário. "Você sabe que alguém tá fazendo sucesso quando dizem que ela vendeu a alma", comentou outro.

Vale ressaltar que, a fofoca surgiu em 2018, a poderosa chegou a ironizar os boatos e rebateu os fãs na rede X, antigo Twitter: "Sim, ele vem me buscar em dez anos, igual no 'Supernatural', com vários cachorros. Por isso, tô aproveitando tudo rápido", ironizou Anitta.