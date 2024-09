Modelo flagrada com Davi Brito abre o jogo sobre futuro com ex-BBB - (crédito: Instagram Davi Brito/Aline)

"Gamadinha!" A modelo que foi flagrada aos beijos com o ex-BBB, Davi Brito, bateu um papo com o colunista Tiago Di Araújo, nesta quarta-feira (18), e abriu o jogo sobre a sua relação com o baiano. Aline Bianca ainda revelou que não descarta ter um futuro com o ex-motorista por aplicativo.

Entretanto, a influenciadora prefere não definir o que fato está rolando entre os pombinhos: “Estamos nos conhecendo, e hoje somos mais que amigos, mas prefiro não definir rótulo”, disse sem muitos detalhes.

Na ocasião, a modelo contou como se comunica com Davi. "Como precisei voltar para Recife para uma cirurgia, estamos um pouco mais distante fisicamente, mas mantendo contato e uma ótima relação”, contou durante o bate-papo. “Nos falamos tanto por mensagem e ligação de vídeo”, completa.

Além disso, Aline revelou que não descarta um futuro com o campeão do BBB 24: "Após 30 dias volto para Salvador e vamos poder nos reencontrar. Tenho um carinho muito grande por ele e não descarto um futuro entre nós”, disparou ela.

Por fim, a beldade, que retorna para capital baiana no mês que vem, afirmou que a saudade do ex-motorista por aplicativo está grande. "Por enquanto a saudade a gente mata por telefone mesmo. Mas confesso que está grande”, disse a influenciadora.