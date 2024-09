Filho de Fábio Assunção recebe críticas por trabalhar no Rock in Rio e desabafa

João Assunção, filho do ator Fábio Assunção, usou as redes sociais para se pronunciar após receber centenas de questionamentos sobre por que estava trabalhando na produção do Rock in Rio. O jovem, de 21 anos, explicou que foi 'cobrir' um serviço para mãe e que não entende o espanto do público.

No entanto, o herdeiro do ator global deu detalhes: "Ir para o Rock in Rio trabalhando esse ano é super simbólico para mim. Eu só estou cobrindo a minha mãe, não tenho pretensão nenhuma de fazer dessa a minha carreira".

Além disso, em outro momento, João declarou: "Quero ser ator, sonho em ser ator. Mas ser ator jovem demanda tempo, tem seu tempo certo. Não é como as pessoas pensam que só porque sou filho de ator da Globo é só eu chegar lá e pedir o meu lugar que eu entro".

Contudo, o jovem ainda disse: "Muita gente acha que todo privilegiado no Brasil tem esse perfil de bon vivant. Concordo que 90% dessas pessoas são assim. Eu não tenho nenhum lugar para estar falando que privilegiado não faz isso, tá? Eu só estou falando isso porque eu me sinto muito privilegiado, vi muito privilégio nessa vida e eu nunca quis me atrelar a esse tipo de imagem".

Por fim, João Assunção refletiu: "Sendo bem sincero, se fosse isso mesmo (depender apenas de indicação) eu já estaria lá, não só pelo meu pai, mas pela minha mãe também. Sou muito privilegiado nesse sentido, muito bem conectado. Mas é mais uma coisa que tive que aceitar assim. Eu não vou entrar se eu não for bom o suficiente e está tudo bem".

