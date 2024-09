Ed Sheeran é flagrado no Maracanã assistindo Fluminense na Libertadores

"É tricolor carioca!" O astro da música pop, Ed Sheeran, esteve no estádio do Maracanã prestigiando o Fluminense, na última quarta-feira (18). Em um vídeo publicado no perfil do clube, Ed surgiu impressionado com a torcida verde e grená. O clube venceu por 1x0 do Atlético MG.

Entretanto, Sheeran está no Rio de Janeiro para se apresentar no Rock In Rio, evento musical que ocorre na capital. Fã de futebol, o cantor inglês parece ser 'pé quente', as equipes se enfrentaram pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Vale lembrar que, o show do astro acontecerá, nesta quinta-feira (19), Ed será a principal atração do festival de música, "Rock In Rio". Nas redes sociais, os torcedores foram à loucura com a presença de Sheeran, que foi flagrado pela transmissão da partida.

"Muito prazer, Ed Sheeran! Esta é a melhor e mais bonita torcida do mundo", comentou um usuário. "Ele todo encantado com o show da torcida mais linda do mundo", disse outro. "Ele com o copinho do jogo, coisa mais linda, Edinho é tricolor", comentou outro.

Para quem duvida, a ligação do astro com o tão amado futebol não é de agora. Em agosto desse ano, Ed adquiriu 1,4% do Ipswich Town, que disputa a Premier League, da Inglaterra, por meio de ações da Gamechanger 20 Ltd.