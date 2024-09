Fernando Zor assume namoro com médica dermatologista; veja quem

"O amor está no ar!" O sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, assumiu o seu namoro publicamente, com a médica, Lara Bissi. Em seu perfil do Instagram, o músico compartilhou com os seguidores registros românticos junto à amada.

Na ocasião, o famoso escreveu: "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele, que marcou o perfil da doutora junto à uma figurinha de coração. Na mesma postagem, os internautas comentaram sobre a novidade.

"Que Deus abençoe vocês cumpadi", comentou um usuário. "Poxa irmão como eu torço pela sua felicidade! Amo você meu irmão", escreveu outro. "Parabéns casal lindo. Deus abençoe vocês!", disse mais um.

Para quem não acompanhou, a vida amorosa do famoso passou por inúmeros momentos conturbados. Recentemente, rumores surgiram sobre o término do relacionamento de Fernando com Viviane Kotlevski após nove meses de namoro.

Além disso, ele teve um relacionamento tumultuado com Maiara, que começou em 2019 e terminou pela 12ª vez em maio de 2023. Maiara, por sua vez, começou a namorar Matheus Gabriel em junho de 2023, mas o relacionamento foi encerrado em outubro do mesmo ano.