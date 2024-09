A Fazenda: Raquel Brito adota mesma estratégia do irmão Davi

Ao que parece, Raquel Brito foi bem instruída por seu irmão, Davi Brito, campeão do ‘BBB 24’. Isso porque a participante de ‘A Fazenda 16’, tem protagonizado momentos de possíveis vitimismo no reality. Ela foi flagrada isolada e murmurando sozinha.



No entanto, por essa razão, internautas apontam que a baiana esteja adotando a mesma estratégia do irmão no Big Brother. Na manhã desta quinta-feira (16), a peoa decidiu se isolar dos demais participantes e ficou falando sozinha.



A irmã de Davi declarou: "Eu poderia estar em casa com meu cachorro, com a minha mãe...Tô me sentindo tão só, cara. Tão sozinha numa casa desse tamanho, cheia de gente”. "Que porr@ eu vim fazer aqui?"



Além disso, Raquel Brito ainda acrescentou: "Em casa eu não estaria passando por isso, estaria tranquila em casa, muito tranquila". "Tô aqui quebrando a cabeça. Muita gente aqui, pessoal muito diferente, gente de personalidade diferente".



Por fim, a peoa disse: "Onde eu tava com a cabeça? Eu estaria em casa, exposta (...) As pessoas estão passando do limite. Não gosto de ficar assim, sensação no coração. Eu estou sentindo que vai rolar uma covardia comigo [...] Que burrice a minha. Chamei as pessoas para o jogo, numa parada que podia pensar sozinha".

