Irmã de Deolane é investigada por tentar sacar R$ 2 milhões em espécie

Dayanne Bezerra chamou atenção da Polícia Civil ao tentar efetuar um saque de R$ 2 milhões em uma agência bancária, para comprar um imóvel em São Paulo. Ocorre que a renda declarada da influenciadora é de R$ 21 mil.

No entanto, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão ligado ao Banco Central, teria sido alertado da movimentação, de acordo com o Diário de Pernambuco. Isso porque o provisionamento da empresa busca manter em dia uma reserva financeira para assegurar o pagamento de dívidas futuras ou inadimplências.

Vale ressaltar que a tentativa aconteceu em novembro de 2023 e o caso consta no inquérito da Operação Integration, que prendeu Deolane Bezerra. A ideia da irmã da influenciadora era comprar um imóvel de Deric Elias Costa Silva, irmão de Nino Abravanel.

Porém, o que causou certa estranheza é que no relatório consta que Elias não tinha nenhum imóvel registrado em seu nome. "Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (…) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque".

O caso fica ainda mais complexo. No mesmo período em que a "tentativa" de compra aconteceu, o irmão de Nino Abravanel e o influenciador foram presos acusados de matar um pedreiro. O crime teria sido motivado por vingança, já que a vítima havia matado o avô dos jovens.