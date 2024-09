Irmã caçula de Deolane já foi presa; saiba o motivo

Ao que parece, Deolane e Solange Bezerra não foram as únicas da família a descobrirem como é o interior de uma prisão. Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora, também já teria sido presa por falsidade ideológica e estelionato, há 11 anos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. Ocorre que a irmã caçula de Deolane teria sido detida quando tinha 23 anos, em 2013. Os crimes que ela respondeu, previstos nos artigos 299 e 171, foram cometidos contra o supermercado Carrefour S/A.

No entanto, a revelação causou burburinhos na internet. Alguns internautas escreveram: "Por isso todas fizeram direito, para uma defender a outra". "Agora está entendido por que as três irmãs se formaram em direto!"

Contudo, outros ainda disseram: "Essa família nunca me enganou. Vai aparecer muita coisa ainda. Ninguém fica rico do dia para a noite". "Não sei se estou mais impressionada com a notícia ou com o antes e depois dela".

Vale lembrar que Deolane Bezerra está presa desde o dia 4 de setembro, na Colônia Penal Feminina de Buíque. A influenciadora estava em um hotel quando foi presa na operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

fernandaventurim 5 h

Essa família nunca me enganou vai aparecer muita coisa ainda,ninguém fica rica do dia para a noite

