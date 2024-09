Lucas Souza debocha de Jojo Todynho após cantora revelar intimidade do casal

Jojo Todynho e Lucas Souza continuam trocando farpas na web. Dessa vez, a influenciadora contou detalhes da intimidade do casal , enquanto eram casados e provocou o ex-marido. A cantora revelou que "punia" o influenciador fazendo com que ele 'trabalhasse' por muitas horas, durante as preliminares.

No ao vivo feito por Jojo, ela disse: "Você não é po**a nenhuma, seu lixudo. É por isso que eu te deixava uma hora [apontou para as partes íntimas], até a língua gangrenar, baba**. Não aguentou, né? Porque eu sou pressão, se bota no teu lugar, lix0. Tá? Que você não se cresce não".

Contudo, Lucas parece não ter se abalado com a provocação da ex-esposa. O influenciador publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece colocando gelo na língua, como se estivesse dormente e debocha de Jojo Todynho.

Na web, internautas escreveram: "Esse macho não é flor que se cheire. Mas confesso que em nome do deboche, ele respondeu à altura". "Quem aguenta ficar uma hora fazendo ou recebendo?" "O Lucas alugou um triplex na cabeça da Jojo".

Vale lembrar que os dois se separaram em outubro de 2022. Além disso, durante participação no reality ' A Fazenda', Jojo abriu detalhes do que motivou o divórcio: "Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversas dele com homens. E quando contei isso a ele, quando fui questioná-lo, ele se descontrolou".

????VEJA: Lucas Souza aparece em novo vídeo colocando um gelo na língua após Jojo Todynho firmar que fazia ele fazer s3xo oral nela até a língua dele gangrenar.



[image or embed] @choquei.com) September 19, 2024 at 3:57 PM