Babi Cruz leva novo namorado para morar com ela e o marido, Arlindo Cruz - (crédito: Instagram Babi Cruz )

"Que coisa!". A mulher de Arlindo Cruz, Babi Cruz, estaria morando na mesma cobertura que o cantor junto com o namorado. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a empresária estaria se sentindo sozinha e convidou André Caetano para dividir a cobertura com ela e o sambista.

No entanto, segundo a jornalista, Babi continua casada com Arlindo, que segue no quarto em estado vegetativo. Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Desde então, recebe os cuidados da esposa.

A chegada do novo "membro" da família foi decorrente à saída da filha, Flora Cruz, para participar do reality show "A Fazenda 16". Com a ida da herdeira para o programa, Babi convidou o rapaz para dividir a mesma propriedade.

Contudo, Babi foi bastante criticada por alguns. Em contrapartida, a sambista tem sido apoiada por outras pessoas, que afirmam que ela precisa seguir sua vida. A web opinou sobre o assunto, e muitos criticaram a atitude da matriarca.

"Gente, eu não teria coragem. Mas só de ela cuidar dele já está ótimo. Se fosse um homem já teria entregue aos filhos e estaria em outro casamento", comentou um usuário. "Meu Deus, nunca vou achar isso normal ou certo", disse outra.