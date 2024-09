Yasmin Brunet se pronuncia após deixar cobertura do Rock in Rio

Yasmin Brunet parece ter perdido a paciência com os burburinhos da internet. Ocorre que após veicularem a informação de que a modelo teria sido demitida por causa de um climão com Paolla Oliveira e Jade Picon, durante a cobertura do Rock in Rio, a artista decidiu se pronunciar.

No entanto, a filha de Luiza Brunet usou as redes sociais para deixar um comentário em uma publicação que falava sobre o motivo da sua suposta demissão como repórter do gshow. "Demitida? Viva o jornalismo irresponsável".

Além disso, a modelo escreveu: "A mania feia de publicarem sem nem me procurar. Vocês não perguntaram, mas eu vou falar. Quem deveria ser demitida? Quem escreveu isso? Meu acordo com o gshow era para o primeiro final de semana e o Diego no segundo. Isso foi divulgado, inclusive, pela Globo. Parabéns pela matéria de primeira".

Vale lembrar que Yasmin estava fazendo a cobertura do Rock in Rio pelo Gshow e precisava conversar com alguns famosos. No entanto, segundo o jornalista Lucas Pasin, a artista levou uma volta ao abordar Paolla no espaço Vip do festival. Isso porque a atriz, que teria aceito anteriormente conceder a entrevista, desistiu ao ver que seria entrevistada pela ex-BBB.

Quem também teria negado conversar com Brunet foi Jade Picon. Ainda de acordo com o jornalista, ao ser abordada, a influenciadora disse que iria "tomar uma água" e já voltaria. Contudo, após o episódio, uma amiga da ex-BBB foi ao local para informar que Jade não iria gravar mais.

