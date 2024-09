Karoline Lima assume uso do Ozempic por pressão estética e faz desabafo

A Karoline Lima soltou o verbo nas redes sociais e assumiu o uso de Ozempic para emagrecer. No entanto, a beldade culpou os internautas pela atitude. Segundo a namorada de Léo Pereira, as críticas e julgamentos com o seu corpo foram cruciais para que ela aderisse o medicamento.

Em seu perfil do Instagram, Karoline desabafou: "As pessoas estão com uma vontade tão grande de falar mal das pessoas, de criticar os outros, de encontrar um defeito nos outros. Esses dias eu postei aqui: 'eu acho que emagreci'", iniciou ela.

E continuou: "Eu sei que tem pessoas aqui que gostam de mim. Existem pessoas que estão dentro da nossa bolha, e até mesmo fora dela, que procuram qualquer coisa para falar mal. 'A sua perna está muito fina', e se eu gostar da minha perna fina? 'Ah vai treinar!', e se eu não estiver afim de treinar?", exclamou ela.

Na sequência, Karoline revelou que já usou Ozempic: "Tenho que compartilhar com vocês que eu caí na besteira de usar Ozempic. Sabe por quê? Porque me disseram que eu estava gorda, porque me disseram que eu estava com barriga de grávida, sem eu estar. Eu estava só menstruada, mas tomei a porr* do Ozempic", disparou ela, aparentemente alterada.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da loira: "Bora fazer uma pressãozinha para ela ir para terapia?", brincou um usuário. "Não amiga, você tomou porque quis", comentou outro. "Sobrou? Me dá por favor, estou precisando", brincou mais um.