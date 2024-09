Raquel Brito coça parte íntima enquanto cozinha e gera tumulto na web

"A coceira não para!" A irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, Raquel Brito, parece que está com algum problema na 'perseguida'. Desde o início do programa, vídeos da baiana coçando as partes íntimas estão dando o que falar. Recentemente, a moça surgiu com as mãos na 'periquita' enquanto fazia comida.

Nas imagens, a jovem dialogava com uma outra peoa enquanto preparava uma espécie de omelete. No entanto, a mesma mão que usou para se coçar, Raquel quebrou os ovos. As frequentes coceiras se tornaram assunto dentro da casa.

Além de Camila Moura sugerir que a baiana fizesse o uso de uma pomada íntima, e destacar que todos deveriam usar, outras peoas do confinamento também expressaram preocupação com a saúde vaginal da moça.

Nas redes sociais, os internautas ficaram divididos entre as opiniões. Há quem julgue que tudo isso não passa de estratégias para chamar a atenção do público, e há quem acredite que realmente a coceira seja algum problema na saúde íntima de Raquel Brito.

"Eu acho que é uma estratégia dela pra chamar a atenção do público e ficar famosa", comentou um usuário, "Famoso tempero baiano", comentou outro. "É mania que ela tem, normal gente. Que apelação desses sites", disse mais um.