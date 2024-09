Deolane se irrita e dá fora em repórter em entrevista

Deolane Bezerra perdeu a paciência com uma repórter, na manhã desta quarta-feira (25), quando saía da 12ª Vara Criminal do Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento que a influenciadora dá um fora na jornalista.



A empresária foi ao local para assinar o termo de compromisso do alvará de soltura e foi questionada pela comunicadora: “Deolane, como vai ser seu comportamento agora em relação a essas empresas investigadas?”



Logo em seguida, Deolane Bezerra rebateu, sem paciência: “Você é chata pra car@i”. A cena viralizou na internet e gerou muitos burburinhos. A influenciadora estava cercada pela imprensa.



No entanto, alguns internautas escreveram: “Gosto dela porque ela não manda recado”. “Povo sabe que a mulher não pode ficar falando sobre o assunto e fica instigando. Um absurdo isso”. “Eu faria o mesmo no lugar dela! Quem fala o que quer, ouve o que não quer”.



Vale ressaltar que Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, deixaram a prisão na última terça-feira (24). As duas foram presas no dia 4 de setembro, em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central da Fama (@centraldafama)